Incidente sulla Fondi-Sperlonga, muore un centauro

Ancora sangue, sulle strade pontine. Nella serata di mercoledì a Fondi ha perso la vita un centauro: la motocicletta Kawasaki su cui viaggiava si è scontrata con un camion. Da quanto si apprende, la vittima del sinistro è un giovane di 25 anni.

L’incidente si è registrato quando erano circa le 22, mentre i due mezzi percorrevano la provinciale per Sperlonga, nei pressi del bivio per via Acquachiara. Dopo l’allarme sono intervenuti i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far nulla per salvare l’uomo che viaggiava in sella alla due ruote. Strada momentaneamente interdetta su ambedue le corsie di marcia.