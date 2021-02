In auto con una mazza da baseball in pieno coprifuoco, denuncia e multe

Foto Archivio

Verso le ore 2 della scorsa notte, i poliziotti della volante di Cisterna hanno intercettato un’autovettura con tre persone a bordo, che, alla vista della Volante, ha tentato di darsi alla fuga.

Il tutto è avvenuto in una zona periferica della città ed ha permesso di poliziotti di dare vita ad un breve inseguimento. Nel giro di poche centinaia di metri gli uomini della volante sono riusciti a far accostare l’auto a bordo strada identificando tre giovani di 20, 19 e 17 anni, abitanti nella periferia di Roma.

A seguito dei controlli, è risultato che due di questi avessero avuto problemi con la giustizia per via di sostanze stupefacenti.

Immediato il controllo anche del veicolo su cui viaggiavano che ha permesso ai poliziotti di individuare nel portabagagli, ben occultata, una mazza da baseball “sul cui possesso – hanno illustrato dalla Polizia – i tre giovani non hanno saputo dare spiegazioni”.

“Pertanto – hanno spiegato gli agenti si è provveduto – a denunciare in stato di libertà il proprietario dell’auto, responsabile del ‘porto di oggetto atto ad offendere’, nonché a contravvenzionare tutti e tre i giovani per aver violato le norme previste per impedire il contagio da Covid-19″.