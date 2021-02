VIDEO – Carabiniere ucciso in Congo, il dolore del paese

Come era ampiamente immaginabile, grande sconforto e incredulità a Sonnino per la morte del carabiniere Vittorio Iacovacci, trent’anni, ucciso lunedì mattina in Congo insieme all’ambasciatore italiano Andrea Attanasio, nell’ambito di un rocambolesco agguato ancora tutto da decifrare. Di seguito, le parole dei cittadini del paese in cui Iacovacci era nato e cresciuto, raccolte martedì mattina dai microfoni di h24notizie:

Le parole a caldo del parroco, don Andrea David: