Lunedì sera, a Latina, presso un supermercato del centro, i carabinieri della sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato in concorso un 43enne e una 38enne della provincia di Roma.

Introdottisi all’interno dell’esercizio commerciale in questione, avevano occultato all’interno di una borsa un’intera forma di formaggio.