Tenta di rubare un portafogli, senzatetto denunciato

Nella giornata di lunedì, a Borgo Podgora, i carabinieri della Stazione locale hanno denunciato per tentato furto un cittadino ghanese. I militari sono intervenuti su richiesta del proprietario di un esercizio commerciale della zona, fermando l’uomo, in Italia senza fissa dimora, dopo aver tentato di rubare il portafogli di una donna. A margine del deferimento in stato di libertà dello straniero, la refurtiva è stata prontamente restituita alla proprietaria.