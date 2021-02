Rissa tra giovani, 6 denunciati grazie alle telecamere

(foto d’archivio)

Lunedì, a conclusione di una specifica attività investigativa svolta dai militari della Stazione di Scauri di Minturno, avviata dopo una rissa verificatasi in città il giorno di San Valentino, hanno identificato e denunciato sei giovani di Gaeta, di un’età compresa tra 19 e 20 anni. Secondo quanto ricostruito dagli operanti, si erano affrontati per futili motivi in una piazza.

In quei concitati momenti due dei ragazzi, al sopraggiungere di una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile di Formia, avevano tra l’altro favorito la fuga degli altri. Tutti comunque individuati grazie anche all’esame delle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza.

“L’intervento dei militari dell’Arma consentiva di evitare che i fatti potessero degenerare con più gravi conseguenza”, sottolineano a margine dei deferimenti dal Comando provinciale dei carabinieri.