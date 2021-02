“Percorsi di emersione regolare del lavoro in agricoltura”, il protocollo

Il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha firmato il protocollo operativo con la Regione Lazio sui “Percorsi di emersione regolare del lavoro in agricoltura” (Perla), finalizzato a consolidare i processi di collegamento delle reti territoriali per migliorare l’offerta di servizi ai migranti e rafforzare i piani degli Enti locali investiti dal fenomeno del caporalato e con la maggiore percentuale di presenza di utenti stranieri.

L’attività principale sarà di tipo promozionale, tesa ad agevolare la regolarizzazione delle attività non dichiarate (inducendo i datori di lavoro ad osservare le leggi ed i contratti collettivi vigenti) e ad informare i lavoratori circa i propri diritti e le opportunità legislative ed occupazionali connesse al sistema produttivo locale. In base al protocollo sottoscritto dal Sindaco, la Cooperativa Sociale Arteinsieme di Itri attiverà, dal prossimo 11 marzo, presso la Delegazione Comunale di Scauri (in Via Appia 290), un servizio di mediazione interculturale. Lo sportello sarà aperto il giovedì, dalle ore 17,30 alle 19,30, ed il sabato, dalle ore 10 alle 13. Per informazioni, telefonare (nei giorni di apertura dell’ufficio scaurese) al numero 0771.1978065 o inviare una e-mail a servizisociali@comune.minturno.lt.it