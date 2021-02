Nuova Jeep per la Municipale: Minturno Libera polemizza

Dopo aver battuto sul noleggio di fotocopiatrici per 48mila euro, il movimento civico Minturno Libera torna a punzecchiare il sindaco Gerardo Stefanelli su altre due determine di spesa. “La prima riguarda sempre la solita ditta di Scauri che in questi anni abbiamo imparato a conoscere come la prediletta dell’ente per l’intera gestione di fotocopiatrici e stampe. Ebbene, oggi scopriamo che questa ditta riesce a spuntarla su tutte le altre anche quando si tratta di prestare servizi informatici. Infatti le determine n. 275 e 278 del febbraio 2021 le hanno conferito altri € 3.000,00 per il servizio di assistenza e manutenzioni di rete svolto nel mese di dicembre 2020 nonché per l’acquisto di computer, monitor ed addirittura di una poltroncina ergonomica girevole con ruote. Ancora una volta ci chiediamo se non sia venuto meno il principio di rotazione e se questo sia l’unico operatore economico a cui l’ente possa affidarsi, in barba anche alle altre attività del territorio che erogano i medesimi servizi.

Dulcis in fundo, se così si può dire, il Comune con determina n. 279 del 08/02/2021 ha stanziato la somma di € 23.404,99 per l’acquisto di una seconda Jeep Renegade da assegnare al Corpo della Polizia Locale. Minturno Libera si domanda se fosse realmente questa una spesa prioritaria dell’ente, a fronte soprattutto delle pessime condizioni del manto stradale dell’intero territorio comunale (e ciò nonostante ‘l’asfalto elettorale’ colato in questi ultimi mesi).

Una cifra del genere – continuano dal movimento civico – sicuramente non poteva risanare tutte le strade del territorio ma forse poteva essere investita per il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, ad esempio in alcuni incroci pericolosi come via Pizzo Balordo o l’ingresso della superstrada dove addirittura non è più visibile il segnale di arresto sulla carreggiata.

Sino all’ultimo questa amministrazione dà prova di essere distante anni luce dai quotidiani problemi della cittadinanza, non applicando una turnazione tra la scelta dei fornitori dell’ente comunale e dilettandosi in spese futili come l’acquisto di autoveicoli nonostante lo stato pietoso delle strade comunali”.