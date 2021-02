Nel messaggio di Elisabetta Trenta, il video dedicato a Vittorio Iacovacci

“Onore a Vittorio Iacovacci – Un Carabiniere ha voluto condividere con me questo breve video sul Carabiniere Vittorio Iacovacci, morto in un attacco armato ieri in Congo, insieme all’ambasciatore italiano Luca Attanasio. Scorci di vita comune, di “#colleganza”, come si dice in gergo, ma soprattutto di #fratellanza. Lo condivido con tutti in suo onore”.

E’ questo il post di Elisabetta Trenta a cui segue un video, molto toccante realizzato dai compagni di corso di Vittorio Iacovacci in cui il senso di famiglia, quella dell’Arma e quella che si crea quando in amicizia si condividono esperienze di vita così importanti, è più che mai forte. Un legame indissolubile. E questo video si aggiunge ai molti messaggi, centinaia, dedicati a Vittorio Iacovacci, come sottolineato giustamente nel video, un eroe.