Incidente sull’A1, centauro di Formia elitrasportato al San Camillo

Nella mattinata di lunedì, un uomo e una donna di Formia sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Aquino, mentre percorrevano in sella a una motocicletta la corsia sud dell’A1. Si è trattato di un sinistro autonomo, che non si esclude dovuto a un guasto meccanico.

A preoccupare, inizialmente, soprattutto le condizioni del centauro, di 45 anni, che dopo l’allarme è stato trasportato per mezzo di un’eliambulanza calatasi sull’autostrada presso l’ospedale San Camillo di Roma: da quanto si apprende, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico agli arti inferiori, ma non è in pericolo di vita.

In ospedale anche la donna che viaggiava con lui, trasportata invece al Santa Scolastica di Cassino. Al lavoro sull’esatta dinamica dell’accaduto, la polizia stradale cassinate.