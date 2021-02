Elezioni Formia, Costa: “Impossibile ipotetica coalizione multideologica”

“In questi giorni e con riferimento alle future elezioni che interesseranno la nostra città leggiamo di potenziali alleanze, di strategie, di probabili candidati a sindaco, di coalizioni allargate sempre ed in ogni caso tutti insieme per il bene comune della città. Questo pensiero avrebbe dovuto indurre i protagonisti di queste iniziative a non determinare, in modo avventato, la fine dell’amministrazione Villa; al contrario, sarebbe stato, quantomeno opportuno, tentare un governo di emergenza in virtù della tragica situazione che si sta vivendo, rispecchiando quanto sta avvenendo a livello nazionale. Ciò non è avvenuto e, non essendovi riusciti prima quando la nostra città era in serie difficoltà, non si comprende il senso dell’attuale proposta di riunire ideologie tanto lontane quanto tra loro variegate“. A parlare, è il coordinatore di Democrazia Solidale, Giovanni Costa.

“Noi come Democrazia Solidale, come già in precedenza ribadito, riteniamo che per il bene di una collettività sia necessario ragionare e agire in modo organico ma siamo convinti che la partecipazione alla competizione elettorale vada fatta ognuno con le proprie specifiche identità, idee e competenze, soprattutto al fine di non trovare ostacoli nel raggiungimento degli obiettivi di programma prefissati e per i quali si viene scelti. Ed è per questo che auspichiamo che le forze del centrosinistra cittadino possano confrontarsi in modo costruttivo e raggiungere una sintesi politica e programmatica capace di proporsi alla città nel miglior modo possibile, per poi mettere in atto ciò che promette.

La posta in gioco, alle prossime elezioni, è alta. Da un lato, va evitato di consegnare Formia alla destra leghista e agli altri movimenti di quell’orientamento, dall’altro, bisogna ritrovare quella identità cittadina che da qualche tempo abbiamo perso. A prescindere dal risultato elettorale, riteniamo che i principi ideologici che ci rappresentano siano il nostro punto di forza. A tal proposito – dichiara Costa – non riteniamo possibile alcuna alleanza con partiti e movimenti che sono lontani dai principi e dai valori tipici del centrosinistra.

In merito a questa nostra posizione, stiamo discutendo da tempo con il PD locale e abbiamo avuto di recente un incontro con il segretario Luca Magliozzi, a cui abbiamo espresso la nostra posizione in merito alla necessità di avviare un tavolo di concertazione tra tutte le forze del centrosinistra cittadino. Sui singoli temi è possibile e utile confrontarci con tutte le forze politiche ma riteniamo impossibile presentarci alle urne in una ipotetica coalizione multideologica che consentirebbe di vincere ma non di governare: si rischierebbe un’altra crisi che, dato il particolare momento storico, non possiamo permetterci”.