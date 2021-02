Vittoria di Luna Rossa: “Un’impresa pontina”, lo dice anche il presidente Medici

Il presidente della provincia di Latina Carlo Medici in una nota fa i complimenti per l’impresa realizzata dal team italiano di Luna Rossa nella Coppa America che vede protagonisti anche ben tre persone della provincia di Latina.

“La grandiosa impresa di Romano Battisti, di Priverno, Gerardo Siciliano di Latina e Angelo Napolitano, anche lui originario di Latina, componenti dell’equipaggio di Luna Rossa che nelle acque di Auckland dove si sta disputando la Coppa America ha sconfitto la Ineos Britannia aggiudicandosi la Prada Cup, rappresenta un motivo di grande orgoglio per la nostra provincia – spiega Medici -. L’imbarcazione italiana e i tre alfieri pontini si sono quindi aggiudicati la finale dell’America’s Cup in programma per il 6 marzo prossimo contro New Zealand. Un risultato entusiasmante non soltanto per i colori italiani ma soprattutto per il territorio pontino. A Romano Battisti, Gerardo Siciliano e Angelo Napolitano, che possiamo considerare delle vere eccellenze della nostra provincia, vanno le mie congratulazioni per il risultato raggiunto e l’auspicio – conclude il presidente della provincia – di poter festeggiare un nuovo e più importante risultato”.