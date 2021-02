Vaccinazione anti Covid, al via anche le Fiamme Gialle a Latina, Formia e Gaeta

“Anche in Provincia di Latina avviata la campagna di vaccinazione anti Covid-19. Nella mattinata odierna è toccato alla Guardia di Finanza che ha cominciato le operazioni con il personale in servizio presso il locale Comando Provinciale e i Reparti alla sede di Latina per poi proseguire con gli altri Reparti del “quadrante” nord della provincia.

Le Fiamme Gialle pontine hanno organizzato tre poli vaccinali: il primo, presso il salone di rappresentanza di Palazzo M, per la vaccinazione di circa 150 militari, “inaugurato” questa mattina grazie alla fondamentale e insostituibile presenza del personale medico-infermieristico dell’ASL di Latina e degli operatori della Croce Rossa.

Gli altri due “hub”, al via nei prossimi giorni, saranno organizzati, presso il Centro Navale di Formia e la Scuola Nautica di Gaeta e provvederanno alla vaccinazione del loro personale, della Sezione Navale di Gaeta e dei Reparti territoriali del Corpo del “quadrante” sud della provincia, per un totale di oltre 1000 militari.”