Incidente domestico a Fondi, donna ferita. Necessaria l’eliambulanza

Intervento d’urgenza a Fondi, per l’eliambulanza Pegaso. E’ atterrata nella Piana intorno alle 19 di domenica per soccorrere una donna, trasportata in codice rosso alla volta dell’ospedale Goretti di Latina: a quanto pare, poco prima era caduta dalle scale di casa. Un incidente domestico che le ha procurato un pesante trauma cranico.

Ed ecco quindi entrare in scena la staffetta dell’emergenza. Prima l’intervento a domicilio da parte dei sanitari del 118, sopraggiunti nell’area di via Madonna delle Grazie, poi una corsa verso l’elisuperficie attivata presso il campo sportivo in zona Madonna degli Angeli, preventivamente aperto e illuminato a giorno dalla Croce Rossa. Presa in carico dal personale di Pegaso, la malcapitata è infine stata ricoverata nel nosocomio del capoluogo. Prognosi per ora riservata.