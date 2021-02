Al via le iscrizioni per il 23esimo festival di Lenola, ‘Inventa un Film’

E’ stato lanciato da pochi giorni il bando del 23° festival Inventa un Film, che vedrà il suo svolgimento prevalentemente agli inizi di agosto, come da consuetudine, nella cittadina laziale di Lenola.

L’edizione del 2020, organizzata dall’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola, presieduta da Ermete Labbadia, con il sostegno della Regione Lazio, dell’Amministrazione comunale di Lenola e del SIPROIMI del Comune di Lenola, si è svolta con la presenza dei partecipanti e del pubblico dal 5 al 9 agosto del 2020 ed ha visto arrivare alla segreteria del festival più di 2000 opere cinematografiche da 105 nazioni diverse.

Anche per la prossima edizione due saranno le sezioni principali in cui si articolerà il concorso per gli autori italiani: la Sezione cortometraggi la Sezione lungometraggi Oro Invisibile, dedicata a lavori non adeguatamente distribuiti nelle sale cinematografiche.

Per la sezione cortometraggi degli autori italiani confermate le tradizionali sezioni Scuola, Animazione (internazionale), Videoclip, Minidoc, Voci dal territorio (dedicata ad autori residenti nel Sud Lazio), Concorso Anteprima con tema dell’anno “Inventa un Film dalla quarantena” (seconda edizione con medesimo tema).

Nel 2019 il tema proposto per la sezione Anteprima (max 5 minuti) è stato “Paese mio”, mentre nel 2020 “Inventa un Film dalla quarantena”. Il festival di Lenola è stato il primo in ordine cronologico in Italia ad aver indetto una sezione competitiva su questo tema.

Per gli autori esteri confermate la sezione di cortometraggi specifica per fiction (Lenolafilmfestival) e la sezione dedicata ai filmati di animazione (Animation section: sezione in cui concorrono anche autori italiani)

Una caratteristica rilevante del festival di Lenola è stata sempre quella di lanciare e valorizzare autori, che dopo un arco di tempo hanno ottenuto un grande successo nelle sale cinematografiche o si sono imposti in premi importanti (Oscar, Cannes, Venezia, David, Nastri…) e parallelamente vedere la partecipazione di autori, che hanno deciso di spedire le loro opere al concorso “Inventa un Film” dopo essersi affermati già nei festival e nei premi più importanti del mondo.

Ricordiamo tra i i registi in concorso nel festival Inventa un Film di Lenola, quando ancora non erano stati conosciuti dal grande pubblico, Matteo Rovere, Sydney Sibilia, Susanna Nicchiarelli, Gabriele Mainetti, Claudio Noce, Edoardo de Angelis, Simone Massi, Francesco Amato, Simone Isola, Piero Messina, Laura Bispuri, Max Croci, Edoardo Leo, Pippo Mezzapesa, Alessandro Capitani, Ciro D’Emilio, Francesco Lagi, Paolo Zucca, Fabio Mollo, Alessandro Aronadio, Gianluca e Massimiliano De Serio, Andrea Jublin, Matteo Oleotto, Lorenzo Corvino, Michele Vannucci, Giulio Mastromauro, Alessandro Grande, Giuseppe Marco Albano, Simone Scafidi.

Anche per la ventitreesima edizione del festival di Lenola verranno proposti eventi di spessore. Tra questi la terza edizione del “concorso letterario Tre Colori”: Sceneggiature, Narrativa, Poesia (più di 2000 le opere partecipanti), per il sesto anno consecutivo “La Giornata dell’Attore” con casting e dibattiti, per il quinto anno consecutivo “La Giornata del Libro” con la presenza di 20 autori selezionati, che presenteranno le loro opere e l’ottava edizione del concorso “Fotocanzone”.

Verranno riproposti nel 2021 i premi speciali introdotti dall’edizione 2020: “Sei premi in cerca d’autore” e “Cinema è donna”.

Per partecipare all’edizione 2021 del festival Inventa un Film Lenola si può visitare il sito ufficiale inventaunfilm.it, la pagina Facebook e il gruppo della manifestazione, contattare la direzione artistica al 340/8014229 oppure inviare una mail all’indirizzo inventaunfilm@inventaunfilm.it .

http://www.inventaunfilm.it