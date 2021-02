Ragazzi bloccati sulla scogliera, intervengono i Vigili del Fuoco

Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco di Latina sono intervenuti nel Comune di Minturno in località Scauri a seguito una richiesta di aiuto.

La segnalazione indicava la presenza di 3 ragazzi, della provincia di Frosinone, in evidente difficoltà su una scogliera nelle vicinanze della “spiaggia dei sassolini”.

I Vigili del Fuoco di Castelforte dotandosi della MotoBarca VF 1086 del distaccamento portuale di Gaeta riuscivano ad arrivare sul posto e a recuperare via mare i 3 ragazzi, tutti e tre in buone condizioni di salute da riuscire facilmente a portarli in un luogo sicuro.