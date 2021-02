Luna Rossa batte Ineos e va in finale, si festeggia anche in terra pontina

Nella notte italiana, nella acque neozelandesi la Prada Cup suona il rintocco del fatidico 7-1 con cui lo scafo italiano di Luna Rossa sancisce la vittoria contro i britannaci di Ineos, conquistando la Prada Cup e andando direttamente nella finale della Coppa America che si terrà sempre nel Golfo neozelandese di Hauraki, dal 6 al 15 marzo 2021.

Festeggia anche la provincia di Latina, insieme allo scafo italiano, non solo per via della passione per la vela che aggrega molti pontini, ma per la presenza di ben tre cittadini della provincia nell’equipaggio dell’imbarcazione che tra due settimane affronterà il prestigioso team di Emirates New Zealand.

Si tratta di Romano Battisti, di Priverno, ex canottiere e già medaglia d’argento olimpica a Londra 2012, Gerardo Siciliano, velista di Latina e Angelo Napolitano di Sabaudia che ha il compito di manutentore delle parti meccaniche.

Luna Rossa torna in finale di America’s Cup dopo 21 anni in una sfida analoga che vede ancora una volta l’equipaggio italiano contrapposto a quello di New Zealand.