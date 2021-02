Gli studenti del sud pontino a colloquio con Sami Modiano

Un incontro virtuale dedicato agli studenti e improntato sulla testimonianza. L’incontro è fissato per martedì 23 Febbraio, dalle ore 10.30 e vedrà partecipare oltre che a Sami modiano anche Walter Veltroni.

“Dialogo sul web con Sami Modiano sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz. Consapevoli del valore della memoria, intesa non solo come ricordo di eventi del passato che non possiamo più cambiare, ma come occasione preziosa ed educativa per “prendere posizione” e vivere il presente ispirandosi a valori positivi per un futuro che sia migliore.

Il gruppo culturale “incontriamoci” della Parrocchia di Santo Stefano in Gaeta, con il suo parroco Don Stefano Castaldi, ha organizzato un evento online con Sami Modiano, testimone della Shoah, insieme alla riflessione introduttiva di Walter Veltroni, autore di un libro sulle drammatiche vicende di Modiano, scritto per i più giovani, “Tana libera tutti”. Saranno collegati gli studenti delle scuole del sud pontino, che potranno porre le loro domande a Modiano e Veltroni.”