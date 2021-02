Castelforte, rissa fuori dal ristorante: scattano 4 denunce

I carabinieri del posto, insieme a quelli di Itri hanno identificato e denunciato a piede libero 4 persone che si sono rese responsabili di una rissa fuori da un ristorante di Castelforte e che adesso dovranno rispondere di “rissa e danneggiamento”.

Si tratta di un 38enne di Caserta, un 32enne ed un 37enne di Castelforte e un 37enne di Santi Cosma e Damiano.

Tutto sarebbe iniziato per una discussione probabilmente scaturita da futili motivi. I primi protagonisti sarebbero stati l’uomo di Caserta e il 32enne di Castelforte. Rissa che poi sarebbe proseguita all’esterno del locale arrivando anche a danneggiare la vetrata di ingresso del locale.

Per tale motivo, a carico del 38enne di Caserta è stato emesso un foglio di via obbligatorio per un periodo di anni 3 con divieto di far ritorno nel comune di Castelforte. Per lui è stata elevata anche la multa per aver violato le misure di contenimento in ambito sanitario per fronteggiare l’emergenza da Covid-19.