Camion sfonda il guard-rail e finisce fuori strada, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella notte appena trascorsa dopo la mezzanotte, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel comune di Terracina a seguito segnalazioni di un incidente stradale.

Una volta sul posto, presso lo svincolo tra la SS7 e la SS Terracina-Prossedi, I Vigili del Fuoco di Terracina constatavano la presenza di un mezzo pesante che trasportava frutta, fuori strada per cause in fase di accertamento.

Il mezzo, dopo aver divelto il guard-rail, terminava la sua corsa nella scarpata sottostante lo svincolo stradale.

Immediate le operazioni di recupero dell’autista, originario di Napoli, dalla cabina del mezzo che, dopo essere stato estratto dai Vigili del Fuoco è stato affidato al personale del 118. Sul posto, anche la polstrada.