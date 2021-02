Rotatoria pericolosa, la segnalazione al presidente della Provincia

Ancora problemi di sicurezza di via Litoranea tra buche e rotatorie mal segnalate. A scrivere al presidente della Provincia, Carlo Medici è il responsabile del gruppo di protezione civile Anc Sabaudia, Enzo Cestra che ancora una volta solleva le problematiche legate alla rotatoria in prossimità di via Migliara 58.

Oltre alla presenza si buche, la segnaletica è danneggiata ed in parte bloccata a terra con delle pietre. Si tratta di una strada com’è noto buia. Da qui la richiesta di effettuare al più presto interventi per la sistemazione del manto stradale da un lato e della segnaletica da un altro.