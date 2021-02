Insegnanti da altre regioni, sì ai vaccini ma solo con l’arrivo di altre dosi

“Il Lazio è pronto anche a vaccinare il personale scolastico che lavora nella regione, ma residente in altre regioni ad un’unica condizione: ci devono dare le dosi necessarie, poiché oggi la ripartizione dei vaccini è fatta esclusivamente per il numero dei residenti nella regione. Ovvero se tutti facessero i loro residenti, indipendentemente dal loro luogo di lavoro, il problema non sussisterebbe.

Noi siamo pronti, ma abbiamo bisogno delle dosi poiché non possiamo minimamente danneggiare il personale residente nella nostra regione. Il Lazio da inizio pandemia si è sempre caratterizzato per la massima solidarietà, anche ieri abbiamo preso in carico con l’elisoccorso un paziente Covid dal Molise per condurlo in una nostra terapia intensiva Covid. Quello che non ci si può chiedere è di danneggiare i nostri cittadini”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.