‘Beccato’ dai carabinieri di Formia con oltre 20 grammi di cocaina: 56enne arrestato

Nel corso della serata dello scorso 19 febbraio, a Cassino (FR), i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Formia, hanno tratto in arresto un 56enne, il quale a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare, veniva trovato in possesso di 21 gr. circa di sostanza stupefacente tipo cocaina opportunamente occultata, un bilancino e materiale per il confezionamento della droga.

L’arrestato è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall’a.g.