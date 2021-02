Arresti domiciliari per il 16enne che ha accoltellato Romeo Bondanese

Arresti domiciliari per Camillo B., il 16enne di Casapulla accusato di aver ucciso, martedì sera in via Vitruvio, Romeo Bondanese e ferito il cugino di quest’ultimo, Osvaldo V., entrambi di 17 anni di Formia, colpendoli con un coltello.

La Procura per i minori di Roma ha derubricato l’accusa di omicidio volontario in preterintenzionale e aggiunto l’accusa di rissa. Il beneficio all’indagato è stato concesso al termine dell’interrogatorio a cui il giovane è stato sottoposto dal gip del Tribunale per i minori di Roma, Federico Falzone. Camillo B., difeso dagli avvocati Luigi Tecchia e Giuseppe Biondi, ha risposto alle domande del giudice, cercando di ricostruire i drammatici fatti di martedì scorso. Le indagini proseguono e il numero degli indagati, seppure partendo dalle accuse di rissa, è destinato a crescere.: