Nas passano al setaccio le Guardie Mediche, a Sabaudia nei guai due sanitari

I Nas hanno ispezionato a livello nazionale ben 99 sedi delle Guardie Mediche per controllare se tutto fosse a norma. Tante le sanzioni per farmaci scaduti o locali in adeguati.

In provincia di Latina, sono stati segnalati all’Asl, in qualità di quale datore di lavoro, due medici di turno, risultati assenti dall’ambulatorio di Sabaudia all’atto dell’ispezione, “pur non essendo impegnati in attività di visita a domicilio. I due sanitari – hanno spiegato i militari – saranno oggetto di procedimento disciplinare.”