E’ stato ritrovato nella serata di ieri, domenica 14 febbraio, nel comune di Sonnino, il corpo senza vita di un uomo di nazionalità indiana.

Il cadavere si trovava all’interno di un terreno in località Capocroce. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto in conseguenza di una caduta in bicicletta.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri.