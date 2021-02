Studenti per Draghi, Pimpinella: “L’Italia torna protagonista”

“Il passaggio della campanella tra Conte e Draghi chiude una lunga crisi di Governo e segna l’inizio di una pagina nuova nella storia di questo Paese. Il Governo Draghi ci consegna l’immagine di un’Italia che torna protagonista in tutti i tavoli internazionali con il ritorno della fiducia sui mercati finanziari e speriamo presto tra le piccole e medie imprese”. A parlare è il formiano Kevin Pimpinella, uno dei due fondatori del movimento ‘Studenti per Mario Draghi‘.

“La politica deve avere il coraggio, la forza e la determinazione per assicurare un futuro diverso. Bisogna mettere al primo posto le politiche giovanili e occuparsi dei giovani per questo speriamo in un’imponente riforma del mercato lavoro che abbia al centro i giovani e il loro futuro: destinare risorse alla formazione e all’adeguamento delle competenze rispetto alle esigenze delle imprese.

Per credere in un futuro diverso il Governo deve risolvere i nostri problemi, perché solo così il Paese riparte. Puntiamo sull’aumento del tasso di occupazione, sulla digitalizzazione, sullo sviluppo del know how, sulla sburocratizzazione, sul recupero del Mezzogiorno: un nuovo Sistema Paese si può creare. Questo Governo speriamo faccia molto. Sono certo che la squadra di ministri politici troverà il modo per collaborare anche provenendo da storie diametralmente opposte. Da parte di noi giovani ci sarà sempre apertura al confronto e sviluppo di proposte concrete per la nostra magnifica Italia”.