Si perde durante un’escursione in montagna: salvo un giovane

Momenti di grande apprensione, ma sono andate per fortuna a buon fine le disavventure di un giovane di Fondi che ieri, domenica 14 febbraio, si è perso durante un’escursione in montagna col suo cane.

Si trovava infatti nella zona di Lenola, sui Monti Aurunci, quando ha perso l’orientamento, intorno all’ora di pranzo.

Prontamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sono intervenuti infatti i carabinieri, i Vigili del Fuoco, l’associazione Vigili del fuoco in congedo, nonché un elicottero giunto da Roma.

Il ragazzo è stato ritrovato intorno alle 17.30 nel territorio di Pastena, in provincia di Frosinone, dove era giunto in compagnia del suo cane, cercando di ritrovare l’orientamento. Una storia che avrebbe potuto avere contorni ben più drammatici, se fosse sceso il buio, viste le bassissime temperature registrate in questi giorni.