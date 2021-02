Ospedale di Fondi, dall’opposizione chiedono un consiglio straordinario

Continua ad essere alta l’attenzione delle civiche d’opposizione Riscossa Fondana, La mia Fondi e Fondi Terra Nostra sulla questione dell’ospedale. Dopo aver attaccato frontalmente Forza Italia, accusata di fare mera propaganda sul San Giovanni di Dio, la coalizione raccolta attorno all’ex sindaco Luigi Parisella chiede un consiglio comunale straordinario. Ed è pronta a rendere noto un ‘dossier’.

“Le forze politiche che compongono la coalizione di liste civiche per Luigi Parisella sindaco, preoccupate per la costante deriva dell’ospedale e dei servizi sanitari della nostra città, e dello sterile propagandismo della maggioranza amministrativa, hanno costituito una commissione per l’analisi della situazione effettiva dell’offerta sanitaria per i cittadini di Fondi e comprensorio”, spigano. “A conclusione di essa, è emersa una situazione che merita di essere portata all’attenzione dell’opinione pubblica per fare chiarezza sull’effettivo grave stato delle cose e del pericolo del loro precipitare verso un esito nefasto. La fotografia dell’esistente, emersa dalla lettura della Carta dei servizi pubblicata dalla Asl il 20 dicembre 2020 (che contiene peraltro dati in parte non corrispondenti all’effettiva presenza di reparti e servizi) offre l’immagine di una sostanziale ‘povertà’ rispetto al contesto distrettuale e provinciale tale da dover registrare un progressivo depotenziamento con riduzione ad una soglia allarmante per il mantenimento della sopravvivenza dell’ospedale.

Le forze politiche hanno pertanto chiesto ai gruppi consiliari di presentare una convocazione urgente del consiglio comunale, con la presenza dei consiglieri regionali pontini e del Comitato pro ospedale, per discutere sullo stato dei servizi sanitari presenti nella città di Fondi e sulle reali prospettive di rafforzamento e rilancio. Sarà portato all’attenzione delle forze politiche e dei cittadini un ‘Dossier ospedale e servizi sanitari’ quale base di informazione sull’esistente e discussione sul futuro”.