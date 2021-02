Covid, donati 30 saturimetri al Comune di Sperlonga

Per contrastare l’incedere della pandemia da Covid-19, continuano i gesti di solidarietà. La Centro Italia Soccorsi, con base a Cassino, una delle società attive nella gestione del servizio di emergenza 118 in provincia di Latina, venerdì ha donato al Comune di Sperlonga uno stock di 30 saturimetri. La consegna è avvenuta in Municipio, alla presenza del sindaco Armando Cusani e del responsabile della protezione civile. A breve, raccordandosi con i medici di base, i preziosi strumenti saranno distribuiti ai cittadini impossibilitati ad acquistarne.

“Un gesto destinato alla prima realtà territoriale pontina in cui la nostra coopertativa ha iniziato ad operare, ma che va al di là del valore simbolico”, sottolinea il responsabile Gaetano Tartaglia. “Siamo sicuri che questi piccoli dispositivi, che con la pandemia sono diventati una sorta di salvavita, dimostreranno da subito la propria utilità sul campo”.