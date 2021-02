Terremoto in provincia di Latina, epicentro sui Lepini

Terremoto, nel primo pomeriggio di domenica, in provincia di Latina. Le sala sismica di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha individuato il suo epicentro sui monti Lepini, a un chilometro a nord-ovest di Priverno. Si è trattato di una scossa unica, ma avvertita nitidamente da molti residenti, assieme a un boato. Per quanto riguarda l’entità del sisma, la magnitudo registrata è stata pari a 2.2 gradi della scala Richter.

A margine, al fine di rilevare eventuali danni, il sindaco ha disposto diversi accertamenti sugli edifici, in particolare quelli scolastici. “Tutte le scuole sono a posto, non presentano alcun problema, per cui le attività scolastiche possono continuare regolarmente”, rendono noto dal Comune. “Ringrazio l’assessore Giulio Federici, i geometri Gianluca Fabrizio e Sonia Braga, e in modo speciale l’ingegner Riccardo D’Atino che li ha accompagnati offrendo la sua competente collaborazione”, commenta il primo cittadino, Anna Maria Bilancia.