Finalmente le fogne: l’annuncio dell’ex sindaco Villa. Ecco dove

“Era il mese di agosto 2018 – scrive via social l’ormai ex sindaco di Formia, Paola Villa – eravamo stati eletti da un mese e mettemmo mano ad un”opera pubblica’ rimasta nel cassetto, opera importante, perché tutto un quartiere avesse gli impianti fognari a norma, perché il vicino Rio Santa Croce venisse protetto da sversamenti abusivi o da impianti si sollevamento non funzionanti. Progetto pieno di criticità, lungaggini amministrative, risposte evasive, ma un lavoro serrato sull’ufficio, perché il quartiere che si interseca tra via dell’Edera, via Pilato, via Farano e la rotonda di Santa Croce avesse le sue tubature fognarie a norma, perché si dividessero le acque bianche, da quelle nere. Le nuove linee fognarie e idriche saranno: via dell’Edera 550 metri, via Farano 500 metri, via Pilato 160 metri. Dopo oltre due anni e mezzo – conclude Villa – si inizia ad intravedere la luce e si è vinto su cavilli e burocrazia. I lavori dureranno diverse settimane, con alcuni disagi, ma ne varrà la pena, si salverà il vivere civile e l’ambiente”.