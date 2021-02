Elezioni, l’associazione Castelforte nel Cuore ancora con Cardillo

“L’approssimarsi delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale ha spinto noi di ‘Castelforte nel Cuore‘ ad una riflessione sull’esperienza politico-amministrativa che ci ha visti protagonisti della maggioranza consiliare che ha governato Castelforte negli ultimi cinque anni”, spiega il presidente del sodalizio, Luigi Tucciarone. Che contestualmente annuncia di appoggiare nuovamente il sindaco uscente. “In questi anni – continua Tucciarone – anche la nostra associazione si è molto impegnata per offrire il proprio contributo e dobbiamo riconoscere che la gestione affidata al sindaco Giancarlo Cardillo è stata la migliore scelta possibile e quella che ha dato a Castelforte e ai suoi abitanti le migliori opportunità di crescita e di sviluppo. Tutti gli impegni che ci eravamo assunti sono stati onorati ed in particolare sono stati affrontati i nodi relativi alla situazione economico finanziaria che rischiava di far saltare il bilancio comunale. Grande attenzione è stata offerta al settore sportivo e al sociale, due ambiti nei quali l’impegno dell’amministrazione Cardillo è stato molto importante. Pertanto – continuano dal sodalizio – ‘Castelforte nel cuore’ nel riconfermare la propria fiducia nel sindaco Giancarlo Cardillo aderisce alla lista civica Castelforte Futura e indica la candidatura di Vincenzo Gagliardi, persona da sempre impegnata sia nel settore sportivo che in quello sociale. Gagliardi, quindi, potrà rappresentare nel miglior modo possibile la nostra associazione nella prossima amministrazione comunale che certamente sarà nuovamente guidata dall’attuale sindaco Giancarlo Cardillo a cui andrà la fiducia anche dell’elettorato a conferma dell’impegno e dei risultati raggiunti in questo primi cinque anni di governo del paese”.