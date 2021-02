Cittadino del Camerun trova un portafogli e lo consegna alla Polizia

“Nella tarda mattinata di oggi si presentava presso gli uffici della Sezione Polizia Stradale di Latina un cittadino camerunense, residente in questo capoluogo, il quale consegnava un portafogli ritrovato poco prima lungo una strada del centro, mentre si recava in bicicletta sul posto di lavoro. All’interno del portafogli vi erano: patente di guida, carte di credito, tessera bancomat e 20 euro in contanti appartenenti alla persona che, con molta probabilità, li aveva smarriti nelle ore precedenti.

Tempestivamente, venivano effettuati accertamenti finalizzati al rintraccio del malcapitato che aveva perso il portafogli il quale, in breve tempo, veniva avvisato del ritrovamento e invitato a recarsi presso gli uffici di Polizia, per la restituzione di quanto smarrito.

Il personale di Polizia intervenuto manifestava al cittadino camerunense apprezzamento per il suo gesto di grande civiltà e rispetto delle regole, dimostrato nell’occasione.”