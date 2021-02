Vengono fatti i lavori per cambiare delle tubature ma dopo alcuni giorni e le piogge la strada è quasi impraticabile.

Siamo a Formia, in pieno centro in via Olivetani, dinanzi all’ingresso Marco Tullio Cicerone.

A segnalarci il fatto un lettore che ha voluto documentare l’abbandono post lavori con tanto di foto che evidenziano una strada che a dire dissestata è probabilmente riduttivo.