Valorizzazione dei luoghi della cultura, i fondi per la biblioteca

Aprilia è tra i tre Comuni della Provincia di Latina ad esser risultata tra i vincitori del bando regionale per la valorizzazione delle dimore, dei giardini storici e dei luoghi della cultura del Lazio, con il progetto per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico della biblioteca comunale G. Manzù.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso: “Grazie alla capacità di programmare gli interventi di cui la Città necessita e al lavoro di monitoraggio dei finanziamenti disponibili, riusciamo oggi ad ottenere risorse importanti per migliorare uno degli ambienti più importanti per la cultura cittadina. Ringrazio gli uffici per il lavoro e la professionalità messi in campo anche in questo momento così delicato per il Paese e per il territorio. Ora partirà tutta la fase di progettazione degli interventi e poi l’affidamento dei lavori, un iter per il quale siamo già al lavoro: i tempi non saranno rapidissimi e proprio per questo gli uffici sono già all’opera per consegnare alla Città una biblioteca rinnovata, nel più breve tempo possibile”. Il finanziamento ottenuto dal Comune di Aprilia è di circa 288mila euro. Il bando prevede anche un cofinanziamento di circa 75mila euro.