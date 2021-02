Rigenerazione urbana, interviene Forte sull’ex Icos

“Bene il progetto di rigenerazione urbana messo in campo da Comune di Latina e Ater per il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. La scelta di intervenire sull’ex Icos e sull’area cittadina circostante, rappresenta un punto di partenza ideale su cui misurare la collaborazione tra enti che si pongono l’obiettivo comune di prendersi cura della città e dei suoi spazi, soprattutto di quelli lasciati per troppo tempo in stato di abbandono.

E’ un seme da cui può nascere una Latina migliore, un segno della ripartenza che noi tutti ci auguriamo. La rigenerazione urbana dovrà diventare la strada maestra in un momento in cui il Paese vira decisamente verso le politiche sostenibile che hanno nelle comunità e nelle città i primi e veri protagonisti”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale del PD Enrico Forte.