Arriva Burian, domenica e lunedì da ondata siberiana

Nessuna grande perturbazione nei prossimi giorni, ma il meteo tende a cambiare in modo importante e il tutto dovrebbe ripercuotersi sulle temperature.

Se la giornata di venerdì, stando a quanto previsto dal meteo dovrebbe regalare una giornata ancora dal clima tutto sommato mite seppur con una nuvolosità costante, già nella serata potrebbe arrivare un inversione di tendenza sulla colonnina di mercurio.

La breve e poco intensa perturbazione di sabato dovrebbe portare le temperature in picchiata con possibili nevicate a bassa quota. Una spruzzata di neve potrebbe arrivare anche sotto i mille metri nella tarda mattinata proprio di sabato.

Ma le temperature continueranno a scendere per calare sotto lo zero con le minime un po’ in tutta la provincia tra domenica e lunedì con possibili gelate. In realtà, sia a inizio settimana che nei giorni successivi il tempo rimarrà tendenzialmente bello ma la colonnina di mercurio manterrà le minime molto basse, un po’ ovunque prossime allo zero proprio per via dell’ondata siberiana ribattezzata Burian.