Oggi, giovedì 11 febbraio, a Priverno, i militari del locale Comando Stazione, a conclusione di accertamenti di p.g. hanno deferito all’a.g.in stato di libertà, per concorso nel reato di truffa, un 49enne ed un 31enne che avevano posto in vendita attraverso un sito web, una macchina fotografica, al prezzo di euro 129,00, facendosi accreditare tale somma su carta prepagata, da un uomo ignaro del raggiro che non ha mai ricevuto la merce.