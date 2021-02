Latina e provincia: 132 nuovi casi di covid-19. 5 persone decedute

Covid-19 in Provincia di Latina: sono stati registrati oggi 132 nuovi casi.

Spicca il dato di Roccagorga, con ben 27 contagi.

Cinque le persone decedute. 2 a Gaeta, 1 ciascuno per Aprilia, Maenza e Sabaudia. Sono 98 le persone guarite nelle ultime 24 ore.

E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino della Asl di Latina che alleghiamo. Nel documento le informazioni Comune per Comune e le informazioni utili per effettuare la prenotazione per i test rapidi.

Bollettino ASL Latina dell’11 febbraio 2021