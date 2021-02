Incidente sul lavoro in Veneto, grave un operaio di Monte San Biagio

Tanta, comprensibile apprensione, a Monte San Biagio, per il quadro clinico di un operaio del posto di 35 anni, Davide D., rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro: l’uomo è caduto nel vuoto, venendo ricoverato in rianimazione.

L’incidente si è verificato nelle prime ore di martedì in Veneto, a Rovigo. L’operaio, per conto di una ditta incaricata dalle Ferrovie dello Stato, era impegnato sulla linea ferroviaria nei pressi della stazione locale, imbragato a diversi metri di altezza per la manutenzione di una struttura a servizio della rete ad alta velocità. Poi, per cause in corso di accertamento da parte dell’Ispettorato del Lavoro, è precipitato.

Scattato l’allarme, lanciato da alcuni colleghi, il 35enne è stato trasferito presso l’ospedale rodigino e sottoposto a un delicato intervento chirurgico protrattosi per ore, per entrare quindi in terapia intensiva. La prognosi, al momento, resta riservata.