Incidente stradale, nella mattinata di giovedì, a Formia. Si è verificato nei pressi del semaforo posto lungo la variante Appia SS7, in zona “Mercato nuovo”, vendendo scontrarsi per cause da accertare due auto. A quanto pare, fortunatamente, nessuna particolare conseguenza per gli occupanti dei mezzi coinvolti. Ben diverse, come immaginabile, le ripercussioni sulla viabilità della zona. Pur momentaneamente, traffico in tilt.