Covid-19, ad Aprilia via ai test rapidi: drive-in presso la ‘ex Claudia’

“Sono partiti ieri i test rapidi per Covid in modalità drive-in presso la ex Claudia”.

Il servizio, organizzato dai medici di famiglia della Città e reso possibile dalla disponibilità della struttura accordata dall’Amministrazione comunale, è operativo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Soddisfazione è stata espressa dalla consigliera Mariana Iulian, capogruppo della Lista Terra, che anche in qualità di medico di famiglia insieme al referente del gruppo medici di famiglia dott. Mauro Scorretti, ha seguito l’iter per l’avvio del nuovo servizio: “La nuova postazione – commenta la consigliera – ci consente di decongestionare ulteriormente l’accesso al drive-in di Campoverde e di offrire comunque la possibilità di effettuare i test in modo del tutto gratuito, su indicazione del proprio medico”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Aprilia.