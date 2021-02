Si apre una voragine nel Parco Arunci, l’avviso

“Ieri in località Fosso Nardillo nel comune di Formia si è aperta una voragine al lato della strada montana”. E’ questa la comunicazione con tanto di foto pubblicata sulla pagina Facebook del Parco dei Monti Aurunci. Un avviso per segnalare il pericolo in attesa di interventi di sistemazione.

“I Guardiaparco – si legge ancora – hanno segnalato il pericolo, nelle prossime ore sono previsti sopralluoghi dei tecnici del comune e del parco per valutare la situazione. Chiediamo ai frequentatori dell’area di prestare la massima attenzione evitando, se possibile, il transito nell’area interessata dal fenomeno”.