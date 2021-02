Omicidio preterintenzionale, ordine di carcerazione per un 43enne

Nella giornata di ieri, a Formia, i militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un 43 enne di Napoli, in esecuzione dell’ ordine di carcerazione in regime di prosecuzione degli arresti domiciliari, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino.

Il prevenuto, in atto sottoposto al suddetto regime detentivo in una comunità di recupero, dovrà ancora scontare la pena di anni 3, mesi 11 e giorni 19 in ordine al reato di omicidio preterintenzionale commesso nell’anno 2018.