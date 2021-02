Nella giornata di ieri, a Minturno, nell’ambito di attività di controllo del territorio svolta durante la notte, i militari del N.o.rm. –sezione radiomobile- della compagnia carabinieri di Formia, hanno denunciato per il reato di evasione, un 20 enne di Gaeta. In particolare, il giovane già sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione assentandosi per quasi due ore.