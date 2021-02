Il pallavolista Salvatore Rossini si laurea prima di affrontare il Lokomotiv

Si è laureato in albergo prima della Champions in Germania, una vittoria davvero importante per il pallavolista di Formia Salvatore Rossini. Di lì a poco avrebbe dovuto affrontare con la sua Trentino, i russi del Lokomotiv ma la concentrazione di un eccellente sportivo si vede anche fuori dalle competizioni. La laurea in Ingegneria gestionale è stata conseguita via web una misura com’è noto adottata per via della pandemia.

Molti gli auguri dal mondo del Volley arrivati a Rossini, 35 anni ed una lunga carriera alle spalle, davvero molto sentito il messaggio del fratello Luca che pubblicando le foto della laurea ha scritto un lungo post Facebook concludendo così: “Orgoglioso di te che sei stato, sei e sempre sarai per me un esempio, nonché fonte di ispirazione. Congratulazioni al miglior fratello io potessi desiderare! Salvatore Rossini Congratulazioni, dottore”.