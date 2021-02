Furti a scuola, tre arresti in flagranza di reato ad Aprilia

Durante la scorsa notte, ad Aprilia, nell’ambito di uno specifico servizio volto ad arginare una serie di colpi messi in atto di recente all’interno degli istituti scolastici locali, i carabinieri del Norm e i finanzieri della tenenza locale hanno tratto in arresto in flagranza del reato di tentato furto aggravato e ricettazione tre cittadini rumeni.

I soggetti, di 23, 24 e 30 anni, residenti nei comuni di Velletri e Aprilia, intorno alle 3.30 sono stati sorpresi dai carabinieri mentre asportavano materiale elettronico e didattico all’interno della scuola primaria Vallelata. Poco dopo, in ausilio alla pattuglia dell’Arma è giunto un equipaggio delle Fiamme Gialle.

Un intervento sinergico, che ha consentito di assicurare il terzetto alla giustizia, trovando in seguito alle perquisizioni personali e veicolari oggetti da scasso, computer ed abbigliamento sportivo provento di furto.

In attesa della convalida dell’arresto, in agenda nella giornata di domani, come disposto dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Latina Valerio De Luca gli arrestati sono stati collocati ai domiciliari presso le proprie abitazioni.