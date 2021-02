Evade dai domiciliari, arrestato un 20enne

Nella notte appena trascorsa a Fondi i militari della locale tenenza carabinieri, nell’ambito di servizio di controllo del territorio, hanno arrestato nella flagranza del reato di evasione, un 20 enne del posto gravato da precedenti di polizia. Nella circostanza il giovane sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione e, pertanto, ristretto temporaneamente in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo.