“Cuochi d’Italia”, i fratelli Maronna di Bassiano su Sky

Giovedì 11 febbraio su Sky Italia andrà in onda la prima puntata di ‘Cuochi d’Italia’, programma che vedrà le varie regioni del Belpaese sfidarsi a colpi di buona cucina. Per il Lazio in questa edizione ci saranno i fratelli Maronna, gestori del ristorante Il Castagno di Bassiano, che nell’occasione si contenderanno la vittoria in una sfida con la Valle d’Aosta. “Siamo emozionati per aver potuto portare e valorizzare i prodotti lepini a livello nazionale, dare risalto al paese ed alla nostra attività”, commentano i due giovani imprenditori, classe ’90. “Un’esperienza per l’intera comunità, che risalta e promuove le tradizioni e la qualità culinaria”.